SolarToday ist der Solargroßhändler für Installateure in Europa (FOTO)

Nürnberg (ots) - SolarToday ist der Solargroßhändler für Installateure inEuropa. Mit einem neuen deutschsprachigen Spezialistenteam mit Sitz bei Nürnbergwill SolarToday seine internationale Position weiter stärken und im Laufe desJahres mehrere Niederlassungen in Deutschland eröffnen. Mit der Expansion nachDeutschland kann SolarToday Ihnen somit auch hierzulande die notwendigenProdukte, das know-how und den Service bieten, den Sie brauchen, umerfolgreicher im Markt zu agieren.Derzeit hat SolarToday 6 Niederlassungen in Benelux und weitere große Standortein ganz Europa etabliert. Somit ist ein Ansprechpartner von SolarToday immer inKundennähe. Jede Niederlassung verfügt über ein Team von Spezialisten, die denInstallateuren eine individuelle Beratung sowie Unterstützung für große undkleine Projekte anbieten können. SolarToday verfügt gleichzeitig über einbreites Angebot an Solarmodulen, Wechselrichtern, Montagematerial und Speichervon A-Marken wie Jinko Solar, Canadian Solar, Huawei und Van der Valk.Vom 14. bis 16. Juni wird SolarToday mit einem eigenen Stand auf derdiesjährigen InterSolar in München sein. Schauen Sie daher auch gerne bei uns amStand A5.151 vorbei - Sie sind herzlich gerne willkommen.Pressekontakt:Thomas Gögl+49 (0) 1 71 - 69 11 33 0mailto:t.goegl@solar-today.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170256/5527914OTS: SolarToday Franchise

