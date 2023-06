Bunker Hill Mining: Auf der Zielgerade zur ersten Mine!

Es gibt nicht viele Minen, die in den vergangenen Jahren in Nordamerika in Produktion gegangen sind. Oft scheitert es an den langen und komplizierten Genehmigungsverfahren und inzwischenl kommt auch noch eine schwierige Finanzierungslage hinzu. Die Banken wollen deutlich mehr Zinsen, wenn sie den Bau einer Mine finanzieren. Dies stellt Kalkulationen, die beispielsweise vor 18 Monaten in einer Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) standen, auf den Kopf.

Auch bei Bunker Hill Mining (0,25 CAD | US1206132037) mussten die Anleger lange warten, bis das Unternehmen den Abschluss der kompletten Finanzierung der bereits in Bau befindlichen Zink-Silber-Mine in Idaho melden konnte. Doch nun gelang dies in zwei Schritten. Im März meldeten die Kanadier, dass die Sprott Private Resource Streaming & Royalty Corp. die bestehende Offtake-Vereinbarung um 20 Mio. Dollar aufgestockt hat. Im Mai folgte dann das abschließende Finanzierungspaket mit Sprott im Volumen von 67 Mio. Dollar. Dies muss nur noch endgültig unterschrieben werden. Zudem wird eine 100%ige Tochter von Teck Resources das in der Bunker Hill-Mine gewonnene Zink und Blei für mindestens fünf Jahre abnehmen, was einen Cashflow garantiert, sobald die Mine in Produktion geht (Details hier). Teck Resources hält ohnehin 10 Prozent der Aktie von Bunker Hill.

Aktie verdoppelt sich nach Bekanntgabe des Kreditpakets

Die Aktie von Bunker Hill Mining konnte sich in Folge dieser Welle an positiven Meldungen an der Heimatbörse in Toronto binnen weniger Wochen in etwa verdoppeln. Unterstützt wurde die Bewegung sicherlich auch von einem aktualisierten Research Report. Die Analysten von Echelon hoben ihr Kursziel auf 0,40 CAD hoch. Somit hat die Aktie noch deutlich Potenzial nach oben. Der Zeitplan hat sich wegen der langen Verhandlungen allerdings verschoben. Nun strebt Bunker Hill Mining den Start der Produkton des ersten Konzentrats im Q4 2024 an und damit rund 12 Monate später als ursprünglich geplant. Auch die technische Planung sieht nun anders aus. Dabei wird der tägliche Durchlauf der Anlage von 1.800 Tonnen am Tag auf 2.500 Tonnen aufgestockt, wie Chairman Richard Williams im Video-Interview sagte.