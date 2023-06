PARIS (dpa-AFX) - Die Industriestaaten-Organisation OECD sieht die Weltwirtschaft auf einem langsamen Erholungskurs, der Ausblick für Deutschland bleibt aber verhalten. Hier werde die Wirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich stagnieren und 2024 um 1,3 Prozent wachsen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch in Paris mit. Die hohe Inflation schmälere Einkommen und Ersparnisse, was den privaten Konsum dämpfe. Entscheidende Impulse für die Konjunkturbelebung liefere das Exportgeschäft: Die Lieferketten entspannten sich und der Auftragsbestand sei hoch.

Steigende Zinsen bremsten Investitionen gerade auf dem deutschen Immobilienmarkt, staatliche Unterstützung und sinkende Energiepreise stärkten aber das Vertrauen der Investoren, teilte die OECD mit. Der hohe Investitionsbedarf in sichere Lieferketten und den Ausbau der erneuerbaren Energien belebe aber die Investitionsdynamik. Zudem investiere der Staat selbst mehr und setze Steueranreize für grüne Investitionen. Steigende Löhne trügen 2024 zu einer Erholung des privaten Verbrauchs bei. Der Politik riet die OECD zu mehr Effizienz bei staatlichen Ausgaben und einer besseren Einbindung von Frauen sowie älteren und gering qualifizierten Menschen in den Arbeitsmarkt.