Medi Talents GmbH bezieht neuen Standort und sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Stolberg (ots) - Die Medi Talents GmbH, eine Agentur für Personalgewinnung im

Pflege-, Pädagogik- und Medizinbereich, nimmt neue Dimensionen an: Wie die

Geschäftsführung mitteilte, wird der Standort der Agentur nach Stolberg verlegt,

um Platz für neue Mitarbeiter zu schaffen. Verstärkung wird vor allem in den

Bereichen Support, Vertrieb und Marketing benötigt.



Geschäftsführer Michael Haupt: "Längst ist der anhaltende Fachkräftemangel im

Pflege-, Medizin- und Sozialbereich zu einem ernstzunehmenden Problem geworden.

Durch die Unterbesetzung haben Unternehmen aus dem Pflege-, Medizin- und

Sozialsektor mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen - von Überstunden über

eine höhere Krankheitsquote bis hin zum Versorgungsausfall. Diese

Herausforderungen sind alleine nur schwer zu bewältigen. Deshalb nimmt das

Interesse an unserem Angebot stetig zu. Um der hohen Nachfrage auch weiterhin

gerecht werden zu können, möchten wir unser Team nun zeitnah weiter ausbauen.

Dazu war der Umzug an einen neuen Standort erforderlich, der Platz für mehrere

neue Mitarbeiter bietet. Bewerber, die Teil einer der führenden

Recruiting-Agenturen im Pflege-, Pädagogik- und Medizinbereich werden möchten,

sind bei uns richtig."