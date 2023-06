Seite 2 ► Seite 1 von 3

Würselen (ots) - Matthias Niggehoff und Dr. René Delpy sind die Geschäftsführerder Trainings- und Consulting-Gesellschaft IFV Performance GmbH. Gemeinsam mitihrem Team unterstützen sie Vertriebler und Marketing-Dienstleister dabei, mitpsychologischen Ansätzen passende Kunden zu gewinnen und ihren Verkaufserfolgnachhaltig zu steigern. Weshalb Verkaufspsychologie im Marketing so wichtig istund wie eine emotionale Ansprache das Kaufverhalten positiv beeinflussen kann,erfahren Sie im Folgenden.Vertrieblern und Marketingagenturen ist ein Ziel gemeinsam: Sie wollen Kundenfür ihre Auftraggeber gewinnen und sie zu möglichst hochpreisigenKaufabschlüssen bewegen. Das ist oft nicht einfach, schließlich wird dieKonkurrenz stetig größer und die hinter den Verkaufsalgorithmen stehende Technikimmer ausgefeilter. Matthias Niggehoff und Dr. René Delpy von der IFVPerformance GmbH wissen, wie man die Menschen auch in Zeiten allgegenwärtigerAds und Werbebanner für ein Produkt begeistert: Sie haben die Hintergründe derVerkaufspsychologie genau analysiert, mit deren Hilfe sich nicht nur bessereVerkaufsergebnisse erzielen, sondern sich die Kunden auch langfristig an dieAngebote ihrer Auftraggeber binden lassen. "Menschen sehen sich gern alsdurchweg rationale Wesen. Dass das nicht stimmt, kann jeder an sich selbstbemerken, wenn er mit leerem Magen in den Supermarkt geht", erklärt MatthiasNiggehoff. "Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Menschen mehr und zuhöheren Preisen kaufen, wenn sie hungrig sind. Doch auch, wer gute Laune hat,ist viel eher bereit zu einem Kaufabschluss." Der Psychologe vermitteltgemeinsam mit dem promovierten Marketing-Experten René Delpy speziellentwickelte Skills und Erfolgsstrategien an erfahrene Marketer, um mit denMitteln der Verkaufspsychologie das volle Potenzial des Online-Marketingsausschöpfen zu können. Dabei konnten sie schon hunderten Agenturen, Freelancernund Copywritern dabei helfen, ihr Geschäftsergebnis auf ein neues Level zuheben. Wie sich mit emotionaler Ansprache das Kaufverhalten beeinflussen lässt,haben sie im Folgenden verraten.Was hinter einer emotionalen Kaufentscheidung stecktMenschen sehen sich gern als verständige und rationale Wesen - und zumüberwiegenden Teil stimmt dies auch. Allerdings spielen Emotionen als Ausdruckvon Handlungsbereitschaften eine ebenso große Rolle, allen voran beiKaufentscheidungen. So begründen gerade Männer ihre Anschaffungen gern rational- zum Beispiel verfügt der neue Fernseher über die neueste Technologie, eine