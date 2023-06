DAX: +138% p.a. mit Discount Put möglich!

Der DAX notiert aktuell weiterhin in der Seitwärtsrange zwischen 15.700 bis 16.000 Punkten. Ab Mitte des Jahres zeigen die Saisonalität und der US-Wahlzyklus eine potenzielle Abwärtsbewegung an. Aus diesem Grund wird in diesem Video ein Discount Put Optionsschein (WKN: HC32T6) vorgestellt, mit dem sich aktuell eine attraktive Seitwärtsrendite von 138% p.a. erzielen lässt.

