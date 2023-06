BERNSTEIN RESEARCH stuft DANONE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Daten zum chinesischen Online-Handel im Mai zeigten, dass die Bereiche Kosmetik und Körperpflege vor dem Hintergrund herausfordernder Vergleichswerte aus dem Vorjahr geschwächelt, andere Segmente sich aber als robust erwiesen hätten, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Lebensmittel-, Haushalts- und Konsumgüterbranche. Bei Danone, Reckitt und Unilever sei das Geschäft stabil geblieben und allenfalls moderat gewachsen./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 07:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 07:29 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 55,98EUR gehandelt.