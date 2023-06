Erstmalige Teilnahme der Wattzentrale GmbH an der weltweit führenden Messe für die Solarwirtschaft - der Intersolar in München (FOTO)

Karlsbad, München (ots) - Die Wattzentrale GmbH nimmt in diesem Jahr erstmals an

der Intersolar in München teil. Als Großhändler für Produkte wie PV-Panels,

Batteriespeicher, Wechselrichtern sowie weiteren Produkten aus dem Bereich der

erneuerbaren Energien ist die Wattzentrale stolz vor Ort sein und Besucher an

Stand B0.220 persönlich begrüßen zu können.



Die Intersolar ist die weltweit führende Messe für die Solarwirtschaft und

bietet der Wattzentrale GmbH somit die ideale Plattform, um ihr umfassendes

Portfolio an nachhaltigen Energieprodukten zu präsentieren. Diese Veranstaltung

bietet zudem eine hervorragende Gelegenheit, um neue Geschäftsbeziehungen zu

knüpfen, aktuelle Trends zu erkunden und in den Dialog mit Branchenexperten zu

treten.