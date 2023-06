Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) - Trina Solar, weltweit führender Anbieter von PV- undSmart-Energy-Systemen, präsentiert auf der diesjährigen Intersolar seine Visionvon zukunftsweisenden Energieprodukten und -lösungen. Auf der führendeneuropäischen Solarmesse, die vom 14. bis 16. Juni 2023 in München stattfindet,zeigt Trina Solar sein umfassendes Produktportfolio, mit Montagesystemen,Energiespeichern und einem umfangreichen Sortiment an PV-Modulen. Darüber hinauspräsentiert Trina Solar die Vorteile, die sich aus der Entwicklung zu einemintegrierten Lösungsanbieter und der Zusammenführung aller Geschäftsbereiche fürdie Umsetzung seiner Vision einer Welt mit einer zukunftsfähigen nachhaltigenEnergieerzeugung ergeben."Die Intersolar ist der perfekte Ort, um unser umfangreiches Portfolio anPhotovoltaiklösungen zu präsentieren und gleichzeitig unsere Visiondarzustellen. Wir betrachten unsere technologischen Innovationen, die hohenQualitätsstandards und den konstanten Wissensaustausch als Schlüsselfaktoren, umein nachhaltiges Geschäftsmodell umzusetzen und langfristig eine führende Rollein der PV-Industrie einzunehmen", erklärt Gonzalo de la Viña, Präsident EMEA beiTrina Solar. "Die vor uns liegenden ökologischen Herausforderungen erforderneinen grundlegenden Wandel in der Denkweise und Führungskompetenz. Diesen Wandelunterstützen wir mit unserem Ansatz für eine zukunftssichere Energieversorgung.Die Geschäftsleitung von Trina Solar hat seit der Gründung des Unternehmens vor25 Jahren eine nachhaltige Geschäftsstrategie umgesetzt, und wir freuen uns,dass wir diese auf der diesjährigen Intersolar vorstellen können."Zu den Highlights am Stand von Trina Solar gehören unter anderem mehrereintegrierte Lösungen für Aufdach- und Freiflächenanwendungen, das umfangreicheModulsortiment, vielfältige Montagelösungen sowie Energiespeichersysteme.Die Revolution auf dem Dach: Vertex S+ N-Typ Doppelglas-ModuleZum ersten Mal zeigt Trina Solar im deutschsprachigen Raum seine neue N-Typi-TOPCon Doppelglas Vertex S+ Serie für Aufdachanlagen, die bis zu 450WAusgangsleistung, eine 30-jährige Leistungsgarantie und eine 25-jährigeProduktgarantie bietet. Die Modulserie wurde für eine maximaleSystemkompatibilität entwickelt. Gewicht und Abmessungen sind mitGlas-/Folie-Modulen vergleichbar, was eine einfache Handhabung und Installationermöglicht.Das Vertex S+ ist das erste Aufdachmodul auf dem Markt, das sich durch eineultradünne Doppelglas-Struktur, hohe Zuverlässigkeit und einen perfekten Schutz