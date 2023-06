Bei Techwerten wie Apple oder Microsoft scheint die Luft vorerst raus zu sein. Vorbörslicher Schwung blieb aus. Anleger werden hier vorsichtiger, da eine weitere Leitzinsanhebung durch die Notenbank Fed in der kommenden Woche nicht ausgeschlossen werden kann. Netflix aber verteuerten sich vorbörslich um mehr als drei Prozent. JPMorgan hob das Kursziel für die Titel des Streaminganbieters von 380 auf 470 Dollar an.

Die Woche am New Yorker Aktienmarkt verläuft bislang recht mau. Nach der Beilegung des Schuldenstreits liegt der Fokus wieder auf den Zinsperspektiven. Die in der nächsten Woche anstehenden Notenbanksitzungen sowie US-Inflationsdaten werfen bereits ihre Schatten voraus.

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch zur Wochenmitte scheinen die Aktienindizes in New York nicht richtig in Schwung zu kommen. Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China trüben etwas die Stimmung.

