Celgard unternimmt einen weiteren Wachstumsschritt bei der Energiespeicherung und schließt eine strategische Allianz mit Lithion Battery für Batteriezellen der nächsten Generation

CHARLOTTE, N.C., 7. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), eine Tochtergesellschaft von Polypore International, LP (Polypore), freut sich, die neu gegründete strategische Allianz mit Lithion Battery, Inc. (Lithion) bekanntgeben zu können. Die beiden Unternehmen werden gemeinsam Batterieseparatoren für Lithium-Ionen-Zellen der nächsten Generation mit Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) als Kathodenmaterial entwickeln. Durch diese Zusammenarbeit werden die Unternehmen die ständig wachsende Nachfrage nach einer konstanten Stromversorgung mittels Energiespeichersystemen (ESS) wie z. B. Stromanwendungen für Kleinstnetze erfüllen können. Die Zellen könnten auch in medizinischen Instrumenten sowie auf militärischen und industriellen Märkten eingesetzt werden, wo Celgard seit Jahrzehnten Separatorlösungen bereitstellt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Celgard Lithion langfristig zu 100 % mit Lithium-Ionen-Batterieseparatoren beliefern, die in den Fabriken von Lithion in Henderson, Nevada, sowie in der künftigen ,,7-GWh-Gigafactory", die bis 2026 in Betrieb genommen werden soll, hauptsächlich für ESS-Anwendungen verwendet werden sollen. Celgard wird als erstes Unternehmen die Möglichkeit haben, Lithion mit Batterieseparatorlösungen der nächsten Generation für alle neuen Batterieentwicklungen zu beliefern.