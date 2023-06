ARTEIXO - Der Bekleidungskonzern Inditex kann weiterhin der allgemeinen Konsumflaute trotzen. Umsatz und operatives Ergebnis stiegen im ersten Geschäftsquartal bis Ende April kräftig, wie die im EuroStoxx 50 notierte Zara-Mutter am Mittwoch in Arteixo mitteilte. Auch die neuen Sommerkollektionen kommen den Angaben zufolge bei der Kundschaft gut an, sodass auch in den vergangenen Wochen die Geschäfte gut liefen. Analysten zeigten sich begeistert und auch die Börse reagierte zur Wochenmitte erfreut.

BONN/BERLIN - Der für die Energiewende nötige Ausbau der Strom- und Gasnetze soll durch höhere Renditen der Netzbetreiber attraktiver werden. Um den Betreibern mehr Anreize für Investitionen zu bieten, will die Bundesnetzagentur die von ihr festgelegte Verzinsung des Eigenkapitals erhöhen. Sie soll 2024 bei 7,09 Prozent liegen und nur für Neuinvestitionen gelten, wie die Behörde am Mittwoch in Bonn berichtete. Derzeit liegt der Zinssatz bei 5,07 Prozent.

Branchenverband PCA: Chinesischer Automarkt zieht im Mai kräftig an

PEKING - Der Hochlauf im chinesischen Automarkt hat sich im Mai weiter beschleunigt. 1,76 Millionen Fahrzeuge wurden im Einzelhandel ausgeliefert, wie der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Dies entspricht einem Plus von 30 Prozent im Vergleich zu Vorjahreszeitraum, verglichen mit dem Vormonat April liegt der Zuwachs bei acht Prozent.

Boeing mit neuem Problem bei Langstreckenjet 787 Dreamliner

CHICAGO - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat einen neuen Defekt bei seinem von einer Produktionspannenserie geplagten Langstreckenjet 787 Dreamliner identifiziert. Boeing untersuche derzeit eine Reihe noch nicht an Kunden übergebener Maschinen, bei denen vor der Auslieferung Nacharbeiten nötig werden könnten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Problem sei nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht akut sicherheitsrelevant und dürfte auch am Auslieferungsziel für das Gesamtjahr zunächst nichts ändern.

Windkraft wieder wichtigste Stromquelle



WIESBADEN - Zum Jahresbeginn war die Windkraft nach längerer Pause wieder einmal die wichtigste Quelle für elektrischen Strom in Deutschland. Im ersten Quartal überflügelte die erneuerbare Energieform mit einem Gesamterzeugungsanteil von 32,2 Prozent die Kohle, die auf 30,0 Prozent kam. Zuletzt war Windkraft im zweiten Quartal 2020 die größte Energiequelle gewesen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete.

Weitere Meldungen



-STMicroelectronics arbeitet mit chinesischem Halbleiter-Konzern zusammen -Untersuchungsausschuss zu Credit-Suisse-Notübernahme rückt näher -Wissing will Investitionen in die Schiene vorantreiben -Meta erweitert Kontenübersicht nach Gesprächen mit Bundeskartellamt -Jenoptik-Vorstandschef: 'Wir sind auf Kurs'

-Rheinmetall: Bald Lieferung weiterer Panzer und Munition an Ukraine -Gehaltsdaten bei BBC und British Airways gehackt

-Scheidender Diageo-Chef Menezes gestorben

-Tchibo will rund 300 Stellen streichen

-Bahn muss bei Verspätungen durch Notfälle nicht mehr zahlen -Polen hält an Braunkohle-Tagebau in Turow fest

-Foodwatch fordert stärkeres Vorgehen gegen Lebensmittelskandale -Chefredakteur Carsten Fiedler verlässt den 'Kölner Stadt-Anzeiger' -ROUNDUP: Forschende wollen Plastikmüll auf Weltmeeren mithilfe von KI erfassen -Luftwaffe erwartet nur geringe Manöver-Auswirkungen auf Flugverkehr -Prinz Harry vor Gericht: Befragung nimmt an Schärfe zu -ServusTV beendet lineares Programm in Deutschland

-Reiseverkehr zu Fronleichnam und Ferienende als 'Härtetest'°

