DAX: Durststrecke oder Sommer-Rallye? Bald wird es spannend!

Der DAX beendete den gestrigen Handelstag mit einem Minus von rund 0,2 Prozent bei 15.960 Punkten. Auch heute werden keine großen Kurssprünge beim DAX erwartet, da in sechs Bundesländern der katholische Fronleichnamstag gefeiert wird, was die Umsätze am deutschen Aktienmarkt gering halten dürfte.

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor Börsen-Start vom Broker IG mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 15.904 Punkten taxiert, berichtet die dpa.