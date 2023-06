BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML trotz schwacher Branchendaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 735 Euro belassen. Analyst Stacy Rasgon wies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf hin, dass nicht nur die Halbleiter-Verkäufe der Branche im April um gut ein Fünftel eingebrochen seien, sondern auch der Rückgang im Vergleich zum Vormonat deutlich stärker ausgefallen sei als im historischen Durchschnitt./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 01:57 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 01:57 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 666,7EUR gehandelt.



