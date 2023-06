Grüne Entwicklung bietet gute Aussichten für Innere Mongolei

Die autonome Region Innere Mongolei spielt ihre Vorteile voll aus, strebt mit einer soliden Triebkraft nach einem umfassenden grünen Wandel in der Produktion und beim Lebensstil und legt ein solides Fundament für die zukünftige Entwicklung.

In den letzten Jahren ist der Verbrauch von chemischen Düngemitteln und Pestiziden stetig gesunken, während die umfassende Verwertung von Stroh und tierischen Abfällen sowie das Recycling von Mulchfolien in der Region kontinuierlich zunehmen. Die Innere Mongolei verfügt nun über eine höhere Kapazität bei der Versorgung mit grünen und hochwertigen Produkten, darunter Körner, Speiseöl, Grobgetreide, Milchprodukte, Rind- und Hammelfleisch.

Im vergangenen Jahr hat die Region angeregt, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamtkapazität auf rund 40 Prozent zu erhöhen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die installierte Kapazität der neuen Energien bis 2025 die der Wärmekraft in der autonomen Region übersteigen wird.

In Bezug auf die installierten Gesamtkapazitäten für Strom und neue Energien steht die Region an erster Stelle im Land. Die autonome Region nutzt ihre Vorteile für eine höhere Entwicklungseffizienz und kann sich einer starken modernen Energiewirtschaft rühmen.

Die Kubuqi-Wüste in der Inneren Mongolei ist heute grün und wird von den Vereinten Nationen als Musterbeispiel für Wüstenkontrolle aufgeführt. Die Wasserversorgung des Hulun-Sees, des Ulansu-Sees und des Daihai-Sees in der Autonomen Region bleibt dank einer umfangreichen Managementstrategie stabil.

Die kommerzielle Abholzung ist verboten. Damit ist das Waldgebiet Daxing'anling, das größte staatliche Forstgebiet in China, frei von Holzeinschlag.

PEKING, 7. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Ein Bericht aus People's Daily: Der Umweltschutz und die grüne Entwicklung haben in den letzten Jahren in der nordchinesischen autonomen Region Innere Mongolei an Zugkraft gewonnen.

