46 Prozent Kurspotenzial: Darum glauben Berenberg-Analysten an RWE!

Das Unternehmen sei in der Lage "eine globale Schlüsselrolle in der Energiewende" zu spielen, wie Berenberg-Analyst Andrew Fisher schreibt. "Durch seine umfangreiche und diversifizierte Pipeline für erneuerbare Energien, gestützt auf eine solide Bilanz, ist das Unternehmen gut positioniert, um von den Chancen der Energiewende zu profitieren."

Die DAX-Rallye der letzten Monate ist an Aktionären des Essener Energieversorgers RWE vorbei gegangen. Seit Jahresanfang steht das Minus bei über fünf Prozent, während der DAX fast 14 Prozent hinzugewonnen hat. Die Analysten der Berenberg Bank sehen inzwischen erhebliches Aufholpotenzial für die Aktie. In einer neuen Studie aus dieser Woche erhöhen Sie das Kursziel auf 57 Euro - ganze 46 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Big Pharma: Das Rendite-Paket für unruhige Zeiten. FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

RWE sei in der komfortablen Position in den kommenden Jahren jeweils 4 bis 5,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Erneuerbaren zu stecken - und damit jährlich 3 bis 3,5 Gigawatt Leistung ans Netz zu bringen. RWE sei damit einer der größten Entwickler von Erneuerbaren Energien weltweit.

Trotz dieser starken Wachstumsaussichten werde das Unternehmen an der Börse noch sehr günstig bewertet. Das aktuelle KGV liegt bei 10. "RWE ist unsere erste Wahl in diesem Sektor und bietet ein attraktiv bewertetes Engagement in erneuerbaren Energien und dramatische ESG-Verbesserungen in den nächsten zehn Jahren", so Analyst Fisher. "RWE ist in der seltenen Lage, sowohl die grüne Energieproduktion zu steigern als auch die Emissionen deutlich zu reduzieren."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion