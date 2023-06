Möbelkette Kika/Leiner plant Insolvenzverfahren

In Deutschland besitzt Signa unter anderem die Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK). Ein Sanierungsplan sieht die Schließung von rund einem Drittel der zuletzt noch 129 Filialen vor./al/DP/jha

ST. PÖLTEN (dpa-AFX) - Der neue Eigentümer des großen österreichischen Möbelhändlers Kika/Leiner will Insolvenz für die Kette anmelden. Das Sanierungsverfahren werde nächste Woche angemeldet, teilte Investor Hermann Wieser am Mittwoch mit. Am Vortag hatte der Unternehmer die Schließung von 23 der 40 Möbelhäuser mit Ende Juli sowie die Kündigung von 1900 der 3900 Mitarbeiter angekündigt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer