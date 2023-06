Zeitschriftenpresse, Politik und Wissenschaft diskutieren KI, Paid Content, Transformation in Berlin auf dem Medienkongress der freien Presse

Berlin (ots) - Zukunftsgestaltung der Presse mit Relevanz, Meinungsvielfalt und

digitaler Transformation | Mediennacht und Medienkongress der freien Presse am

21./22. Juni



Berlin, 7. Juni 2023 - In zwei Wochen startet am Mittwochabend der vielen noch

als "Publishers' Summit" bekannte neue "Medienkongress der freien Presse" mit

einer besonderen Mediennacht im Spindler & Klatt in Berlin. Am Tag darauf,

Donnerstag, den 22. Juni 2023, steht die Bedeutung der Zeitschriftenpresse für

die Meinungs- und Themenvielfalt, die Relevanz in der Gesellschaft sowie die

chancenreiche Zukunftsgestaltung der Presseverlage durch Digitalisierung, Paid

Content und KI im Fokus.