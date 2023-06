Berlin (ots) - 1.243.200 Arbeitskräfte in Deutschland gesucht



Deutschland steht vor einer wachsenden Herausforderung: einem Mangel an

qualifizierten Fachkräften. Stand Mai sind über 84.860 Stellen unbesetzt, was

sich erheblich auf die Gesundheits-, technische Produktions- und Verkaufsbranche

auswirkt.



HeyJobs, eine Job-Matching-Plattform für systemrelevante Arbeitskräfte, verfolgt

diese wachsende Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage über den HeyIndex -

einem Indikator, der die Anzahl der Bewerber pro offener Stelle im Arbeitsmarkt

darstellt. Diese Daten werden unter Verwendung von Informationen der

Bundesagentur für Arbeit, Google Trends und internen HeyJobs-Statistiken

zusammengestellt.





Stand Mai 2023 gibt es 1.158.340 Arbeitssuchende und 1.243.200 offene Stellenauf dem Arbeitsmarkt. Trotz eines historischen Höchststandes des HeyIndex von0,9 sind diesen Monat 84.860 Stellen garantiert unbesetzt. Historisch gesehenlag der HeyIndex vor Februar 2021 bei 1,7, was bedeutet, dass es fast zweiArbeitssuchende für jede verfügbare Stelle gab. Seit März 2021 ist die Zahl deraktiv Jobsuchenden monatlich gesunken, und die Situation verschlechterte sich,da die offenen Stellen zunahmen. In den letzten zwei Jahren blieb der HeyIndexbei 0,8, was es Arbeitgebern erschwerte, offene Stellen zu besetzen.Der relativ positive HeyIndex zeigt jedoch nicht die Diskrepanzen zwischen denBranchen auf, die insbesondere in systemrelevanten Berufen auftreten. Im Märzerlebte der Gesundheitssektor ein Defizit von 68.000 Arbeitskräften - diehöchste Zahl unter den systemrelevanten Berufen. Der Personalmangel betrifftauch die technische Produktionsindustrie, in der über 56.000 Arbeitskräftebenötigt werden, um offene Stellen zu besetzen. Das Einzelhandels- undVerkaufssegment meldet einen Mangel von über 24.000 Arbeitskräften, und fast12.600 Arbeitskräfte werden im IT- und Wissenschaftssektor benötigt.Die aktuellen HeyIndex-Zahlen unterstreichen die dringende Notwendigkeit, denFachkräftemangel in Deutschland anzugehen und fordern die Zusammenarbeit vonRegierung, Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Durch das Angebot attraktiverArbeitsbedingungen, Karrieremöglichkeiten, Förderung von Aus- undWeiterbildungsmaßnahmen sowie Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen könnenInteressenvertreter dieser Herausforderung begegnen - und so die langfristigeBindung qualifizierter Fachkräfte sicherstellen sowie die Nachfrage inverschiedenen Sektoren decken und Deutschlands Zukunft als starkeWirtschaftsmacht sichern."Wir sehen, dass der Arbeitskräftemangel in Deutschland zunimmt.Personalverantwortliche und Führungskräfte müssen dringend umdenken. Nicht mehrJobsuchende sind die Bewerber, sondern Arbeitgeber sind die Bewerber um dieessentiellen Talente. Unternehmen und öffentliche Arbeitgeber müssen endlichanfangen, ihre offenen Stellen wie ein Produkt zu vermarkten. Sellcruiting isthier ein Stichwort", sagt Marius Luther, CEO von HeyJobs(https://www.heyjobs.co/de-de) .Über HeyJobs: HeyJobs (https://www.heyjobs.co/de-de) ist die Karriere-Plattformfür Fachkräfte und gewerbliches Personal. Das 2016 von Marius Luther und MariusJeuck gegründete Unternehmen hat das Matching zwischen Talenten undArbeitgeber:innen mithilfe von KI immer weiter verfeinert, um Unternehmen zuhelfen, kostengünstige und schnelle Einstellungen zu tätigen. So konnte HeyJobsbereits über 1,5 Millionen Menschen in Deutschland bei der Bewerbung auf ihrenTraumjob helfen. Das Start-up mit Sitz in Berlin, Hamburg, Köln und Wienbeschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter:innen aus über 30 Nationen.