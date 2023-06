Abgesichert für den Ernstfall - Kees Finanzberater GmbH verrät, warum Beamte auf Zusatzversicherungen setzen sollten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Braunschweig (ots) - Enis Eisfeld und Kolja Schneider sind die Geschäftsführerder Kees Finanzberater GmbH. Mit Blaulichtversichert.de verhelfen sieStaatsdienern und Beamten wie Polizisten, Lehrern und Feuerwehrleuten zu einerbedarfsgerechten und individuellen finanziellen Absicherung. Hier erfahren Sie,warum Zusatzversicherungen für Beamte immer wichtiger werden.Auch in Zeiten chronisch klammer Haushalte sind viele Beamte der Auffassung, fürden Ernstfall ausreichend abgesichert zu sein - schließlich sind Leistungen wiedie Beihilfe oder das Ruhegehalt bei vorzeitigem Ruhestand wegenDienstunfähigkeit gesetzlich festgeschrieben. Doch sind sie und ihre Familiendamit wirklich genügend abgesichert? "Vielen Beamten ist nicht bewusst, dass zumBeispiel bei einer eintretenden Dienstunfähigkeit noch viele Jahre bis zumPensionsbeginn vergehen können - abhängig vom Besoldungsgrad kann hier schnelleine Lücke von bis zu 2.000 Euro zum letzten regulären Gehalt bestehen", sagtEnis Eisfeld. "Zudem haben Beamte in ihren ersten fünf Jahren überhaupt keinenAnspruch auf das Ruhegehalt bei vorzeitigem Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit.Wer sich gegen diese und ähnliche Risiken nicht absichert, hat im Ernstfallschnell das Nachsehen", ergänzt Kolja Schneider. Die beiden Finanzexpertenkennen die Regelungslücken bei der Beamtenvorsorge genau. Schließlich waren siezuvor selbst im Polizeidienst tätig. Heute haben es sich die beidenGeschäftsführer der Kees Finanzberater GmbH mit Blaulichtversichert.de zurAufgabe gemacht, Beamte aus Bereichen wie Zoll, Verwaltung, Polizei undLehrerschaft zu individuellen Versicherungs- und Vorsorgeleistungen zu beraten.Dabei konnten sie schon mehreren tausend Beamten und Anwärtern in Zusammenarbeitmit mehr als 130 Versicherungsunternehmen, über 300 Banken und einer großenPolizeigewerkschaft zu einer bedarfsgerechten Absicherung verhelfen. Warumgerade Beamte auf Zusatzversicherungen setzen sollten, haben die beiden imFolgenden zusammengefasst.1. Risiko DienstunfähigkeitEin oft unterschätztes Risiko ist zunächst das der Dienstunfähigkeit. VieleBeamte glauben, durch das vorgesehene Ruhegehalt bei vorzeitigem Ruhestand wegenDienstunfähigkeit ausreichend abgesichert zu sein. Wie so oft verbergen sich dieStolperfallen jedoch im Detail: So haben Beamte auf Probe oder auf Widerruf beieiner Dienstunfähigkeit in den ersten Dienstjahren grundsätzlich keinen Anspruchauf Unterstützung durch den Dienstherren - ganz gleich, aus welchem Grund dieseeingetreten ist. Je nach Schwere der Beeinträchtigung und der nötigenHilfeleistungen kann diese Versorgungslücke daher über Nacht in die