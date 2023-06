Lucinitys generativer KI-Copilot Luci verändert die Arbeitsweise von Experten für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und verkürzt den Zeitpunkt der Untersuchung von Stunden auf Minuten.

REYKJAVIK, Island, 7. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Heute auf der Money 20/20 in Amsterdam stellte Lucinity, ein bahnbrechendes KI SaaS-Unternehmen, das sich auf die Prävention von Finanzkriminalität spezialisiert hat, Luci vor. Bei diesem bahnbrechenden Produkt handelt es sich um einen Copiloten, der auf fortschrittlicher generativer KI basiert und die Produktivität von Teams, die an der Verhinderung von Finanzkriminalität arbeiten, erheblich steigern soll. Durch die Umwandlung komplexer Daten in verständliche Erkenntnisse in Echtzeit ermöglicht Luci den Risiko- und compliance-teams, ihre Arbeit zu optimieren, den Zeitaufwand für die Entscheidungsfindung drastisch zu reduzieren und ihre Gesamteffizienz zu steigern.