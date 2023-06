Lidl senkt ab sofort im Milchsortiment dauerhaft die Preise (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Hervorragende Qualität, Frische sowie eine große Vielfalt anProdukten des täglichen Bedarfs zum gewohnt günstigen Lidl-Preis - das ist stetsder Anspruch, den Lidl seinen Kunden bieten möchte. Daher senkt derLebensmitteleinzelhändler nun auch dauerhaft die Preise für über 60Molkereiprodukte. So kostet beispielsweise die Frische Vollmilch mit 3,5 ProzentFett der Eigenmarke "Milbona" statt bisher 1,15 Euro ab sofort nur noch 0,99Euro in der Ein-Liter-Packung.Seit Anfang dieses Jahres hat Lidl bereits die Preise von über 1.000 Artikelnaus unterschiedlichen Warengruppen gesenkt. Der Frische-Discounter siehtmomentan eine Entspannung auf vereinzelten Rohstoffmärkten und gibt diesenEffekt direkt an seine Kunden weiter.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/5528186OTS: Lidl