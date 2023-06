Brandgefahr im Betrieb Donato Muro verrät, welche groben Fehler Betrieben immer wieder unterlaufen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Sicherheitsingenieur Donato Muro unterstützt Industrie- und

Handwerksunternehmen dabei, effektive Arbeits- und Brandschutzkonzepte zu

entwickeln. Dabei setzt er konsequent auf ein bewährtes Full-Service-Konzept -

neben Gefährdungsbeurteilungen und der Planung und Prüfung von Maßnahmen

übernimmt er auf Wunsch auch die Schulung von Beschäftigten. Hier erfahren Sie,

welche gravierenden Fehler in vielen Betrieben den Brandschutz sabotieren.



Es ist kein Geheimnis: Kommt es im Betrieb zu einem Brand, ist der Schaden oft

immens. Ebendarum ist ein entsprechender Schutz entscheidend, um Bränden

einerseits vorsorgen und andererseits im Brandfall richtig handeln zu können.

Trotz der Relevanz des Brandschutzes scheitern jedoch zahlreiche Unternehmen an

einer entsprechenden Umsetzung. "In vielen Firmen werden Risikofaktoren leider

immer noch unterschätzt oder es wird unsachgemäß mit Betriebsmitteln und

Brandschutzanlagen umgegangen", erklärt Sicherheitsingenieur Donato Muro.

"Dadurch steigt das Brandrisiko erheblich." Der Experte für Brandschutz und

Sicherheit sieht in Betrieben immer wieder eine Reihe grober Fehler, die Brände

wahrscheinlicher machen oder ihr Schadenspotenzial erhöhen. Welche Fehler es zu

vermeiden gilt und worauf Unternehmen besonders achten sollten, hat Donato Muro

im Folgenden zusammengefasst.