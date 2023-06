iiPay bringt ContractorPay auf den Markt, um der wachsenden Nachfrage in der Gig Economy gerecht zu werden

CHELTENHAM, England, und DALLAS, 7. Juni 2023 /PRNewswire/ -- iiPay, ein führender Anbieter von cloudbasierten globalen Softwarelösungen für Lohn- und Gehaltsabrechnungen, gab die Markteinführung des innovativen ContractorPay bekannt, einer neuen Lösung, die entwickelt wurde, um die schnell wachsende Gig Economy zu unterstützen. Dieses neue Angebot wird multinationale Unternehmen in die Lage versetzen, Zahlungen an ihre Auftragnehmer auf der ganzen Welt mühelos zu verwalten. Der Verwaltungsaufwand wird verringert und den Unternehmen werden zusätzliche Vorteile geboten. Durch die Optimierung der Zahlungsprozesse für Auftragnehmer versetzt iiPay Unternehmen in die Lage, die betriebliche Effizienz zu verbessern und gleichzeitig ein nahtloses Zahlungserlebnis für alle Beteiligten zu ermöglichen.

Laut einem kürzlich von McKinsey veröffentlichten Bericht wird die Gig Economy bis Ende 2023 voraussichtlich atemberaubende 540 Millionen Arbeitnehmer erreichen, was etwa 15 % der weltweiten Arbeitskräfte insgesamt entspricht. Dieses exponentielle Wachstum auf dem gesamten Auftragnehmermarkt hat Unternehmen aus verschiedenen Branchen, einschließlich Fertigung, Gesundheitswesen und Technologie, das enorme Potenzial der flexiblen Belegschaft erkennen lassen.