48 % der Softwareplattformen sagen laut einer neuen globalen BlueSnap-Umfrage, dass eingebettete Zahlungen ihnen einen Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz verschaffen

Für diesen Bericht hat BlueSnap mit Gartner Peer Insights zusammengearbeitet, um weltweit 300 Führungskräfte, die B2B tätig sind, zu befragen, um die Vorteile und Herausforderungen von eingebetteten Zahlungen für Softwareplattformen zu verstehen. Eine wichtige Erkenntnis aus den Ergebnissen: Leiter im Softwarebereich fanden zahlreiche Vorteile, die über zusätzliche Einnahmen aus eingebetteten Zahlungen hinausgehen.

Eingebettete Zahlungen haben in letzter Zeit einen starken Anstieg bei der Akzeptanz von eingebetteten Finanzinnovationen in der Fintech-Branche verzeichnet. Softwareplattformen, die das Kundenerlebnis verbessern, den Zahlungsprozess kontrollieren und neue Umsätze generieren möchten, integrieren Zahlungen in ihre Softwareplattformen und sehen Ergebnisse.

Die Daten zeigen, dass Softwareplattformen neben neuen Erträgen zahlreiche Vorteile durch die Einbettung von Zahlungen in ihre Software haben. 48 Prozent der Befragten gaben an, dass eingebettete Zahlungen ihnen einen Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz verschaffen, wobei 35 % der Leitenden im Bereich Software eine Erhöhung der Kundenzufriedenheit, 34 % eine Erhöhung der Kundenakquise und 28 % eine Erhöhung der Unternehmensbewertung verzeichneten.

Aber die Leitenden im Bereich Software entscheiden sich nicht dafür, eingebettete Zahlungslösungen alleine zu implementieren. Umfragedaten zeigen, dass 89 % der Leitenden im Bereich Software sich für die Zusammenarbeit mit einem Zahlungspartner entschieden haben, um Zahlungen zu implementieren, anstatt einen registrierten Zahlungsabwickler oder Zahlungsdienstleister zu werden (PSP). Zu den wichtigsten Hindernissen, die von Leitenden im Bereich Software bei der Einbettung von Zahlungen selbst in ihre Plattform gemeldet werden, gehören die erforderlichen technischen Ressourcen (58 %), die Zeit, ein PSP (53 %) zu werden, und Personal für damit verbundene Rollen wie Compliance und Underwriting/Risiko (50 %). Von den Leitenden im Bereich Software, die sich dafür entschieden haben, es alleine anzugehen, gaben 83 % der Befragten an, dass es ein Jahr oder länger gedauert habe, um ein registrierter Zahlungsabwickler oder Zahlungsdienstleister zu werden (PSP).

"Unsere jüngsten Daten zeigen, dass es klare, gewinnbringende Vorteile für Softwareunternehmen gibt, die von eingebetteten Zahlungen profitieren", sagt Ralph Dangelmaier, CEO von BlueSnap. "Ein erfahrener Zahlungspartner kann bei allem, vom Onboarding über Risiken bis hin zu Berichtswesen und Kundensupport, Anleitung und Support bieten. Dies kann dazu beitragen, dass Ihre eingebettete Zahlungslösung schnell auf den Markt kommt und einen ROI bietet".

Den vollständigen Bericht finden Sie unter https://bit.ly/3N9jTDs

Informationen zu BlueSnap:

BlueSnap hilft Unternehmen, globale Zahlungen besser zu akzeptieren. Unsere Payment Orchestration Platform wurde entwickelt, um den Umsatz zu steigern und Kosten für alle Unternehmen, die Zahlungen akzeptieren, zu senken. BlueSnap unterstützt Zahlungen in allen Regionen über mehrere Vertriebskanäle wie Online- und Verkäufe auf mobilen Endgeräten, Marktplätze, Abonnements, Rechnungszahlungen und manuelle Bestellungen über ein virtuelles Terminal. Und für Unternehmen, die nach eingebetteten Zahlungen suchen, bieten wir white-Label-Zahlungen für Plattformen mit automatisiertem Underwriting und Onboarding an, die Marktplätze und geteilte Zahlungen unterstützen. Mit einer einzigen Integration und einem Vertrag können Unternehmen in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu lokalen Kartenakquisitionen in 47 Ländern, mehr als 100 Währungen und mehr als 100 globalen Zahlungsarten verkaufen, darunter beliebte eWallets, automatisierte Forderungen, erstklassigen Betrugsschutz und Rückbelastungsmanagement, integrierte Lösungen für Regulierung und Steuerkonformität und einheitliche globale Berichterstattung, um Unternehmen zu helfen. BlueSnap wird von erstklassigen Private-Equity-Investoren unterstützt, darunter Great Hill Partners und Parthenon Capital Partners. Weitere Informationen finden Sie auf BlueSnap.com.

