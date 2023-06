Huawei stellte auf der Asia Pacific Rail 2023 die Future Railway Smart Solutions vor

Bangkok (ots/PRNewswire) - Huawei hat auf der Asia Pacific Rail 2023, der

einflussreichsten Eisenbahnveranstaltung der Region, seine hochmodernen Future

Railway Smart Solutions vorgestellt. Als Diamond Sponsor demonstrierte Huawei

sein Engagement für die Bereitstellung intelligenter, effizienter und

nachhaltiger Bahnsysteme in der gesamten APAC-Region.



"Mit 20 Jahren Erfahrung in der Bahnindustrie, insbesondere mit unserem jüngsten

Fokus auf die digitale Transformation, hat Huawei seine Mission in dieser

Branche klar definiert: Verbindungen neu zu gestalten, Plattformen umzubauen und

intelligente Lösungen umzusetzen", erklärte Xiang Xi, Vice President von

Aviation & Rail BU, Huawei, während seiner Grundsatzrede.