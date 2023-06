SAP Emarsys stellt Mobile Wallet für personalisierte Kundentreueerlebnisse vor

München (ots/PRNewswire) - Native Funktionalitäten ermöglichen es

Marketingexpert*innen, ihren Kanalmix zu erweitern, Kund*innen überall

einzubinden und so personalisierte Erlebnisse miteinander zu verbinden. Egal ob

On- oder Offline-Welt: Das erhöht die Kundentreue.



Im Rahmen des Power To The Marketer Festivals 2023 hat SAP Emarsys heute einen

neuen Kanal angekündigt: Mobile Wallet

(https://emarsys.com/de/channels/mobile-wallet/) soll die Palette an

Omnichannel-Funktionen erweitern und Marken befähigen, überall mit Kund*innen in

Kontakt zu treten. Das neue Angebot ermöglicht es Marketers, Google und Apple

Wallets zu nutzen, die bereits von Millionen von Menschen weltweit verwendet

werden, um personalisierte Gutscheine, Coupons oder Bonuskarten an Kund*innen zu

senden - mit oder ohne die App der Marke.