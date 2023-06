Oort Energy sichert sich Startfinanzierung in Höhe von 5 Millionen GBP zur Dekarbonisierung der Industrie mit grünem Wasserstoff

London (ots/PRNewswire) - Oort Energy, ein in Großbritannien ansässiger

Entwickler von Wasserstoff-Elektrolyseuren der nächsten Generation, gab heute

bekannt, dass das Unternehmen seine überzeichnete

5-Millionen-Pfund-Startkapitalerhöhung unter der Leitung von Energy Revolution

Ventures (ERV), einem auf Elektrochemie Diese Mittel ergänzen die nicht

verwässernden Zuschüsse in Höhe von etwa GBP800.000, die dem Unternehmen von

verschiedenen britischen und EU-Regierungsstellen gewährt wurden. Zu den

wichtigsten Investoren der Seed-Runde gehören TRIREC, ein in Asien ansässiger

Dekarbonisierungs-Fonds, sowie ein strategischer Unternehmensinvestor. Die

Finanzierung wird den Aufbau der Elektrolyseur-Stack-Fertigungsanlage des

Unternehmens und den Einsatz des ersten vollständig konformen Demonstrators zur

Erzeugung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien unterstützen.



Gegründet von Veteranen der Elektrolyseur-Branche, hat sich Oort Energy zum Ziel

gesetzt, die Kosten für grünen Wasserstoff für eine nachhaltige Zukunft zu

senken. Die Produkte des Unternehmens produzieren sauberes Wasserstoffgas aus

Wasser und erneuerbarem Strom.