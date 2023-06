truu ist "Arbeitgeber der Zukunft" (FOTO)

Pforzheim (ots) - Das Unternehmen truu aus Baden-Württemberg darf sich künftig

mit dem Titel "Arbeitgeber der Zukunft" schmücken. Das hat die Schirmherrin der

Initiative, Bundesministerin a.D. Brigitte Zypries, im Rahmen einer

Veranstaltung bekanntgegeben. Die Initiative "Arbeitgeber der Zukunft"

unterstützt den deutschen Mittelstand und legt dabei den Schwerpunkt auf

Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Themen, die für Nachwuchstalente heutzutage

wesentliche Auswahlkriterien für einen passenden Arbeitgeber darstellen. Für das

Siegel musste truu einen aufwendigen Analyse-Prozess durchlaufen.



"Wer heute hochqualifizierte Mitarbeiter gewinnen will", so truu CEO Timo

Krause, "muss sich am Markt hervorragend präsentieren und sich klar zu

Nachhaltigkeit bekennen. Unser Unternehmen verfügt seit 2021 über ein

Ökostromzertifikat und ist damit klimaneutral. Wir unterstützen zudem regionale

Produkte zur Förderung erneuerbarer Energien bzw. nachhaltiger

Klimaschutzmaßnahmen. Das alles, und unsere zukunftsorientierten Produkte, die

enormes Wachstumspotenzial für unser Unternehmen bieten, macht uns auch als

Arbeitgeber für jeden potenziellen Mitarbeiter attraktiv."