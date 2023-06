GENF, 7. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Bewaffnete Konflikte, erzwungene Vertreibung, Klimawandel und weitere Krisen haben die Zahl der von Krisen betroffenen Kinder, die dringend eine qualitativ hochwertige Bildung benötigen, auf 224 Millionen ansteigen lassen. Dies geht aus einer neuen Studie zu den globalen Schätzungen hervor, die heute von Education Cannot Wait (ECW) dem globalen Fonds der Vereinten Nationen für Bildung in Krisensituationen, veröffentlicht wurde.

,,Wir läuten erneut weltweit die Alarmglocken." Millionen von Kindern wird ihr Menschenrecht auf Bildung vorenthalten und es werden immer mehr. Selbst wenn sie zur Schule gehen können, lernen sie nicht wirklich etwas, weil die Qualität der Bildung einfach zu niedrig ist," so Yasmine Sherif, Executive Director von Education Cannot Wait.

Etwa 72 Millionen der von der weltweiten Krise betroffenen Kinder gehen nicht zur Schule - mehr als die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs, Frankreichs oder Italiens. Von diesen Kindern, die nicht zur Schule gehen, sind 53 % Mädchen, 17 % haben funktionale Schwierigkeiten und 21 % (etwa 15 Millionen) wurden gewaltsam vertrieben. Ungefähr die Hälfte aller Kinder, die in Krisenzeiten nicht zur Schule gehen, konzentrieren sich auf nur acht Länder: Äthiopien, Pakistan, Afghanistan, Sudan, die Demokratische Republik Kongo, Myanmar, Mali und Nigeria.

Den Ergebnissen der Studie zufolge ist es nicht nur ein Problem des Zugangs, sondern auch ein Problem der Qualität. Mehr als die Hälfte dieser Kinder - 127 Millionen - erreichen nicht die Mindestanforderungen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG4), die eine inklusive, hochwertige Bildung für alle fordern.

Investitionen in die Bildung von Mädchen bringen erhebliche Erträge. Selbst in Krisenzeiten ist der Anteil der Mädchen, die ein Mindestmaß an Lesekompetenz erreichen, durchweg höher als die der Jungen, so die Analyse der Studie.

Die größten Herausforderungen stellen sich für die Kinder in Afrika. Ungefähr 54 % der von Krisen betroffenen Kinder weltweit leben in Afrika südlich der Sahara. In der Region ist die Zahl der von Krisen betroffenen Kinder stark angestiegen, was vor allem auf die großen Dürren in Ostafrika und die zunehmende Intensität verschiedener Konflikte zurückzuführen ist.

ECW will in den nächsten vier Jahren mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar aufbieten, um insgesamt 20 Millionen Kindern die Sicherheit, die Kraft und die Möglichkeiten zu geben, die der Zugang zu qualitativ hochwertigen, ganzheitlichen und integrativen Lernmöglichkeiten bietet.

