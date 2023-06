KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Regierungsbilanz in NRW:

"Dass Hendrik Wüst bislang als Strahlemann regieren und sich als Kraftzentrum einer gut geölten Machtmaschine präsentieren kann, liegt vor allem an der Geschmeidigkeit der Grünen, die sehr bestrebt darin wirken, den Kurs der gemeinsamen Regierung nicht zu konterkarieren. Jedoch: Jenseits des schönen schwarz-grünen Scheins hat sich die Lebensrealität der Bürger kaum merklich verändert. Ob Schwarz-Grün auf Bundesebene der gesellschaftlichen Polarisierung und dem damit verbundenen Aufwind der AfD mit ihrem Allzeithoch in den Umfragen entgegen wirken könnte, ist zu bezweifeln. Schließlich ist es vor allem der grüne Gestus der Bevormundung, der die Menschen gegen die Ampel aufbringt. Für eine Übertragung des Düsseldorfer Modells nach Berlin hätte ein Kanzler Wüst mit Profil und Stil seines Koalitionspartners mindestens so viel Arbeit wie mit der Ausrichtung der eigenen Partei."/yyzz/DP/men