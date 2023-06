Piramal Critical Care ernennt Jeffrey Hampton zum Präsidenten und Betriebsleiter

MUMBAI, Indien, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limiteds (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) Piramal Critical Care (PCC), ein Hersteller von Inhaled Anesthetics und Global Player im Bereich der Krankenhausgenerika, hat heute die Ernennung von Jeffrey Hampton zum Präsidenten und Betriebsleiter (Chief Operating Officer – COO) bekannt gegeben. In seiner neuen Funktion wird Herr Hampton in den Vereinigten Staaten tätig sein.

Mit einem Bachelor of Science in Marketing von der University of Florida, Hampton joins PCC von Accord Healthcare, wo er als Präsident und für die Beschleunigung der Wachstumsstrategie des Unternehmens verantwortlich war. Davor war er Senior Vizepräsident und Generaldirektor bei Apotex für die Regionen USA und Lateinamerika. Bei Apotex strukturierte Herr Hampton das US-amerikanische Vertriebsteam um, um die Effizienz zu maximieren, und führte Verfahren zur Identifizierung und Durchführung von Lebenszyklusmanagementpraktiken ein, um Rentabilität und Marktdurchdringung zu verbessern. Seine bisherige Laufbahn erstreckt sich über mehr als drei Jahrzehnte in den Bereichen Vertrieb und Marketing, Regulierung, kommerzielle Abläufe, Vertriebsstrategie, Vertrieb und Geschäftsentwicklung.

Herr Hampton hat auch mit mehreren führenden Pharmaunternehmen zusammengearbeitet, darunter Osmotica Pharmaceuticals, Dabur Pharma und IVAX Pharmaceuticals.

Peter DeYoung, CEO, Global Pharma, Piramal Pharma Limited, sagte: „Ich heiße Jeff bei Piramal Critical Care willkommen und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle. Seine Erfahrung in den Bereichen Verkauf und Marketing wird uns dabei helfen, stärkere, langfristige globale Betriebsstrategien zu entwickeln, um profitables Wachstum zu erzielen. Sein funktionsübergreifendes Fachwissen ist ein gutes Zeichen für das Unternehmen, da wir die Position von PCC als führendes globales Unternehmen für komplexe Krankenhausgenerika weiter ausbauen wollen. Jeff war auch mit führenden Pharmaunternehmen verbunden und kennt sich mit dem Aufbau einer patienten- und kundenorientierten Kultur aus, die mit unseren Grundwerten übereinstimmt."