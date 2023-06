Recycling als Anlageidee: Regenx Tech Corp., SMA Solar, Mercedes-Benz

Aus Alt mach Neu. Upcycling liegt im Trend. Das gilt nicht nur bei DIY-Projekten. Auch in der Industrie ist Recycling zunehmend ein Thema. Vor allem in der Industrie kommt es immer mehr darauf an, dass Vorprodukte nachhaltig gefördert sind. Wer bereits bestehende Vorprodukte oder Rohstoffe einfach noch mal nutzt, kann gleich mehrfach punkten: Sowohl die Zahlen, als auch der Zuspruch von Investoren und Kunden, können profitieren. Wir stellen ein Unternehmen vor, das Edelmetalle aus Katalysatoren holt und so zum Hoffnungsträger von gleich mehreren Milliarden-Branchen wird.Lesen sie den Artikel hier weiter

