BERNSTEIN RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst William Woods erklärte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine negative Einstellung zur Aktie des Kochboxen-Lieferanten, deren Bewertung er vor zwei Jahren begonnen habe. Er zählte drei Gründe auf, von denen das Thema aktive Kundenzahl der wichtigste sei. Hier vermutet er Mehrzählungen, weil Kunden womöglich mehrere Konten eröffneten, um von Rabatten zu profitieren. Zudem ist er skeptisch bezüglich der Kundenbindung und der daraus resultierenden Umsatzzahl durch bestehende Kunden, die durch Preiserhöhung und hohe Rabatte in die eine oder andere Richtung beeinflusst werde. Als drittes verwies er auf das dazugehörige Thema Umsatz und Rabatte, wo er klarere Offenlegungen von Hellofresh fordert./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 15:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 18,45EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m