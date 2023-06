Die innovative und tierfreundliche App wird auf der Viva Technology 2023 vorgestellt.

PARIS, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Petnow Inc., ein führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen zur Identifikation von Haustieren, freut sich, die Ausweitung seiner bahnbrechenden App auf den französischen Markt bekannt zu geben. Petnows KI-gesteuerte biometrische Identifikations-App für Haustiere, die Hunde und Katzen mithilfe von Gesichtsscans genau identifiziert, wird auf der Viva Technology 2023 in Paris am 14. und 15. Juni vorgestellt. Diese Veranstaltung bietet Petnow eine Plattform, um mit wichtigen Interessenvertretern der Branche in Kontakt zu treten, darunter Anbieter von Haustierversicherungen und für die Registrierung von Haustieren zuständige Regierungsbeamte.

Dr. Jesse Joonho Lim, CEO von Petnow Inc., äußerte sich begeistert: "Wir freuen uns, unsere innovative App in Frankreich einzuführen, einem Land, das für seine Liebe und Fürsorge für Haustiere bekannt ist. Petnow wird in Nachbarländern wie demVereinigten Königreich, Belgien und Luxemburg eingeführt, und wir sind zuversichtlich, dass die fortschrittliche Haustier-Identifikationstechnologie von Petnow die Art und Weise, wie Haustierbesitzer in Frankreich ihre geliebten Gefährten schützen, revolutionieren wird."