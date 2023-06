Bei Volkswagen kündigen sich neue Herausforderungen an und besonders beim Auftragseingang scheint es nicht so zu laufen, wie die Aktionäre es sich wünschen würden. So sorgen sich vermehrt Angestellte von Volkswagen um einen bedenklich niedrigen Auftragseingang. Der Autobauer wird seine Kapazitäten wohl auch in diesem Jahr nicht annähernd ausreizen könnten. Auch in China warten Herausforderungen. Nach dem Ende der Null-Covid-Politik erholte sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stark, davon konnte VW aber nur bedingt profitieren. Zwar ist der Konzern immer noch Marktführer in China. Von Januar bis April musste die Kernmarke VW jedoch ihren Spitzenplatz an den chinesischen Autobauer BYD abgeben, was eine Zäsur auf dem Markt darstellt.

