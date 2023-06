Wirtschaft Dax startet an Fronleichnam zurückhaltend - Wachstum in Japan robust

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist an Fronleichnam zurückhaltend in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.930 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am Ende der Kursliste standen am Morgen die Aktien von Sartorius, SAP und Zalando. Auf der Suche nach Impulsen blicken die Anleger wohl vor allem auf die internationalen Märkte. "Die Hoffnung stirbt bei den Börsenoptimisten bekanntlich zuletzt und so werden börsentäglich die kleinsten positiven Konjunkturkrümel aus der jeweiligen Datenlage gesucht", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow am Morgen.