Scanfil und grandcentrix arbeiten bei der Produktion des Asset-Solar-Trackers von Vodafone zusammen (FOTO)

Wutha-Farnroda (ots) - Scanfil und grandcentrix haben sich über die Produktion

und weitere Entwicklung des Asset-Solar-Trackers von Vodafone geeinigt.

grandcentrix ist ein innovatives IoT-Unternehmen aus Deutschland und seit 2020

Teil der Vodafone Group. Asset Solar von Vodafone ist ein solarbetriebener

Asset-Tracker. Er ermöglicht das einfache und kosteneffiziente Verfolgen und

Überwachen von Waren und Gütern, um die Prozesse in Logistik, Produktion und

Lieferkette zu optimieren.



"Mit dem integrierten Solarmodul und einer langlebigen Batterie hat der Tracker

eine prognostizierte Mindestlaufzeit von 8 Jahren. Zudem bietet der

Vodafone-Service dem Kunden eine Komplettlösung für die Nachverfolgung von

Assets, inklusive eines Datenplans für internationale Verbindungen,

Unterstützung und einer IoT-Trackerplattform für die Verwaltung ihrer Assets",

erklärt Sebastian Boll, Produktmanager für Asset Solar bei grandcentrix.





Asset Solar wurde ursprünglich für die Nachverfolgung von Transportbehälternentwickelt. Aufgrund seiner Langlebigkeit kann dieses selbständige Gerätaußerdem auch für viele andere Zwecke der Nachverfolgung eingesetzt werden,sowie in vielen verschiedenen Wetter- und Betriebsbedingungen."Asset Solar wurde einer Serie harter Umwelttests ausgesetzt, um unter den rauenBedingungen auf hoher See zuverlässig zu funktionieren. Mit diesen Eigenschaftenkann Asset Solar auch zur Nachverfolgung anderer Arten von Assets verwendetwerden, unabhängig von der Stromversorgung. Dank eines erschwinglichenKaufpreises eignet sich der Tracker zum Verfolgen einfacher Arbeitsgeräte wieAnhänger, Generatoren, Werkzeuge, Träger oder Bodenausrüstung", fährt Sebastianfort.Scanfil produziert die Asset-Solar-Tracker von Vodafone in seinem Werk inSuzhou. "Wir freuen uns, mit grandcentrix bei der Produktion desAsset-Solar-Trackers zusammenzuarbeiten. Unsere Kooperation funktioniert nahtlosund wir sind stolz darauf, Teil der Digitalisierung der Nachverfolgung vonAssets zu sein", sagt Andreas Bohner, Global Sales Manager bei Scanfil.Asset Solar kann Unternehmen auch dabei unterstützen, CO2-Emissionen zureduzieren und zu melden. Das aktive Management und die Optimierung derMaterialströme kann zu der Reduzierung von CO2-Emissionen und Transportzeitenbeitragen. Indem die Unternehmen über die Strecken und die TransportmittelBescheid wissen, können sie effizient und beinahe in Echtzeit Daten über ihreCO2-Emissionen in Verbindung mit Scope-3-Emissionen berichten.Mehr Informationen: https://grandcentrix.net/en/products/asset-solar/Über ScanfilScanfil ist ein internationaler Fertigungspartner und Systemlieferant für dieElektronikindustrie mit über 45 Jahren Erfahrung in der anspruchsvollenFertigung. Scanfil bietet seinen Kunden ein umfangreiches Leistungsspektrum, dasvom Produktdesign über die Produktfertigung bis hin zu Materialbeschaffung undLogistiklösungen reicht. Eine vertikal integrierte Produktion und eineumfassende Lieferkette sind die Grundlage für die Wettbewerbsvorteile vonScanfil: Schnelligkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Lesen Sie mehr:http://www.scanfil.comÜber grandcentrixgrandcentrix ist einer der führenden Systemintegratoren für Internet of Things(IoT) und Smart Products. Mit über 200 spezialisierten Mitarbeiter:innen bietetgrandcentrix hierfür ein komplettes Service-Angebot von der Elektronik- undEmbedded-Software-Entwicklung, Zertifizierungen, Fertigung von IoT Produkten,App- und Backend-Entwicklung, Connectivity, Security, Analytics bis zum Betriebvon IoT Plattformen aus einer Hand. grandcentrix ist seit 2020 eine 100%Beteiligung der Vodafone Deutschland. Innerhalb der Vodafone Gruppe istgrandcentrix einerseits für die Umsetzung von individuellen IoT Projekten vonKunden der Vodafone verantwortlich und ist andererseits eines von vierspezialisierten Produkthäusern für die Entwicklung und Bereitstellung von IoTProdukten und Ende-zu-Ende-Lösungen für die globale Vodafone Organisation.