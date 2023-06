World Oceans Day 2023 ZPMC treibt grüne und umweltfreundliche technologische Innovationen zur Erreichung der Netto-Null-Ziele und zur Förderung des menschlichen Wohlergehens voran

Shanghai (ots/PRNewswire) - Zu Ehren des World Oceans Day setzt die Shanghai

Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC) den Aufbau umweltfreundlicher,

kohlenstoffarmer Häfen mit technologischen Innovationen und Durchbrüchen in der

Produktentwicklung ins Rampenlicht - seine jüngste Markteinführung eines rein

elektrischen Gabelstaplers mit einem hybriden Antriebssystem aus

Wasserstoff-Brennstoffzelle und Lithiumbatterie hat die "Null-Kohlenstoff"-Lücke

im Produktsektor weltweit geschlossen.



Der World Oceans Day, der alljährlich am 8. Juni stattfindet, unterstreicht die

wichtige Rolle der Ozeane als Lunge des Planeten, als Quelle von Nahrung und

Medizin und als wichtiger Teil der Biosphäre. Der World Oceans Day 2023 steht

unter dem Motto "Planet Ozean: Die Gezeiten ändern sich" und zeigt auf, wie wir

gemeinsam für die Gesundheit und das Wohlergehen der Ozeane sorgen können.