Dr. Reuter Investor Relations – Lithium-Preise steigen, Ford sichert sich Versorgung!

Die Lithium-Preise ziehen am Spotmarkt in China wieder. Dementsprechend haben auch die Aktien wieder gedreht. Ford sicherte sich derweil Lithium von gleich fünf verschiedenen Unternehmen. Zudem scheint auch der Ölriese Exxon in dieser Branche mitspielen zu wollen. Anleger finden derzeit vor allem in der zweiten Reihe aussichtsreiche Lithium-Aktien.

Das Wachstum der Elektroautoindustrie hält an. Nachdem weltweit der Marktanteil von elektrisch betriebenen Fahrzeugen im vergangenen Jahr auf 14 Prozent gestiegen ist, geht es auch im ersten Quartal 2023 dynamisch weiter, wie die Internationale Energieagentur in ihrem jüngsten Report berichtet. Sie geht davon aus, dass in diesem Jahr 18 Prozent aller Neuwagen Elektroautos sein werden. Besonders dynamisch ist das Wachstum weiterhin in China, und das macht sich auch in den Lithium-Preisen bemerkbar. Am Spotmarkt beträgt das Plus in den vergangenen Wochen fast 40 Prozent.

Im Fokus für die Batteriekonzerne und Autohersteller stehen aber langfristige Verträge. Sie wollen ihren Bedarf auf Jahre hinaus sichern, um nicht in Engpässe zu kommen. Hier steht die Versorgungssicherheit ganz klar über dem Preis. Und so machte Ford auf sich aufmerksam. So hat sich der US-Traditionskonzern im ganz großen Stil neues Lithium für die Batterien in den Elektroautos verschafft. Das Unternehmen meldete in kurzer Zeit gleich Vereinbarungen mit fünf Lithiumfirmen. Das erste Material soll Ende 2025 geliefert werden. Zu den Partner zählt Weltmarktführer Albemarle ebenso wie die Nummer zwei SQM aus Chile. Dazu kommen die Unternehmen Compass Minerals, EnergySource Minerals und Nemaska Lithium in Nordamerika.

Solche Deals gibt es derzeit im Wochentakt. Alle Autohersteller und alle Batteriekonzerne bauen so ihre Lieferketten für die elektromobile Zukunft auf. Viel interessanter dürfte dagegen sein, dass sich offenbar auch Exxon plötzlich für Lithium interessiert. Der größte Ölkonzern der Welt hat sich laut Wall Street Journal die Rechte für ein Lithiumgebiet im US-Bundesstaat Arkansas gesichert. Nachdem auch schon der Mining Konzern Rio Tinto mit einer Übernahme im Lithiumsektor auf sich aufmerksam gemacht hat, wäre ein Ölkonzern tatsächlich ein Novum.