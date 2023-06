Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Dirk Bachmann ist der Gründer und Geschäftsführer von FIND YOUREXPERT - MEDICAL RECRUITING. Das Team der auf das Gesundheitswesenspezialisierten Personalberatung unterstützt medizinische Einrichtungen in ganzDeutschland bei der Suche nach Fach- und Führungspersonal. Gemeinsam sind dieExperten dank ihres flächendeckenden Netzwerks dazu in der Lage, Angebot undNachfrage effizient und sinnvoll zusammenzuführen. Die Mission von FIND YOUREXPERT - MEDICAL RECRUITING besteht darin, die Personalsituation imGesundheitswesen zu verbessern. Egal, ob es sich um Honorararzt Stellenangebote,Assistenz- oder Chefarztstellen, Pflege-Jobs oder Anstellungen imtherapeutischen Bereich handelt, die Experten bringen Top-Kräfte mit attraktivenArbeitgebern zusammen. Hier erfahren Sie, worin die Vorteile einer Anstellungals Honorararzt bestehen.Die Arbeitsstrukturen im Gesundheitswesen haben sich in den letzten Jahren starkverändert, was zu neuen Beschäftigungsmodellen für Ärzte geführt hat. Eineattraktive Option, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Anstellung alsHonorararzt in einer medizinischen Einrichtung. Während festangestellte Ärztedie Basis einer medizinischen Einrichtung bilden, helfen Honorarärzte anverschiedenen Stellen aus, indem sie spezielle Fachexpertise einbringen.Gesundheitseinrichtungen wissen die Möglichkeit, Honorarärzte flexibel undkurzfristig engagieren zu können, sehr zu schätzen. Für Mediziner auf deranderen Seite bietet eine Anstellung als Honorararzt eine interessanteAlternative zu herkömmlichen Beschäftigungsmodellen. Kein Wunder also, dass dieAnzahl an Honorarärzten seit einigen Jahren stark ansteigt. "SowohlFestanstellungen als auch Honoraranstellungen haben ihren eigenen Wert undNutzen in der Medizin", erklärt Dirk Bachmann von FIND YOUR EXPERT - MEDICALRECRUITING, einer führenden auf das Gesundheitswesen spezialisiertenPersonalberatung und Karriereplattform. "So tragen beide Anstellungsarten zumerfolgreichen Betrieb von Gesundheitseinrichtungen bei. Allerdings passen siegrundsätzlich zu verschiedenen Menschentypen." Aus der Patientenversorgung seiensie mittlerweile aber nicht mehr wegzudenken. Mit FIND YOUR EXPERT - MEDICALRECRUITING bringen die Personalvermittler um Dirk Bachmann qualifizierteKandidaten mit den richtigen Einrichtungen zusammen. Sie kennen den Markt unddas Gesundheitswesen damit genau. Welche Vorteile eine Anstellung alsHonorararzt in einer medizinischen Einrichtung mit sich bringt, hat DirkBachmann im Folgenden zusammengefasst.1. Flexibilität und AbwechslungViele Mediziner entscheiden sich bewusst für eine Anstellung als Honorararzt,