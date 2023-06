Vanpowers spendet E-Bike im Wert von 2.699 USD zur Unterstützung der Spendenaktion beim Dog-Fest

Bridgewater, New Jersey (ots/PRNewswire) - Am 21. Mai nahm die professionelle

E-Bike-Marke Vanpowers an der von der La Verne K-9 & Police Foundation in La

Verne, Kalifornien, USA, veranstalteten Spendenaktion beim Dog-Fest teil. Ziel

dieser Veranstaltung war es, Spenden für die örtliche Stiftung für Polizei und

Polizeihunde zu sammeln und den zahlreichen teilnehmenden Familien und

Hundeliebhabern eine Freude zu bereiten.



Als einer der Sponsoren spendete Vanpowers eines seiner Seine (https://www.vanpo

wers.com/de/products/seine?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=202306-

DE-Dog-Fest-Fundraiser) -E-Bikes im Wert von 2.699 USD in der Farbe Shining

Black als Hauptpreis für die Teilnahme an der Spendenaktion. Dieses E-Bike im

Hollandrad-Retrostil vereint Ästhetik und Leistung auf perfekte Weise und eignet

sich sowohl für Stadtfahrten als auch für Fahrradtouren. Sein leistungsstarker

Motor, sein bequemer Sitz und sein elegantes Aussehen machen ihn zu einem der

begehrtesten Produkte von Vanpowers. Während der Veranstaltung konnten die

Teilnehmer für 1 USD ein Los von den Veranstaltern kaufen, um an einer Verlosung

teilzunehmen und die Chance zu haben, dieses fantastische E-Bike zu gewinnen.