Kaiserslautern (ots) - Miriam Pioch ist Steuerberaterin und dieGeschäftsführerin der Steuerpreneure Deutschland SteuerberatungsgesellschaftmbH. Gemeinsam mit dem Expertenteam ihrer Steuerkanzlei hat sie sich daraufspezialisiert, Unternehmern, Agenturen und Investoren mit optimierten undhocheffektiven Steuerstrategien zu deutlich niedrigeren Steuerzahlungen zuverhelfen. Hier erfahren Sie, welche drei Fehler bei der Führung einer Holdingviele Unternehmer einen großen Teil ihres Gewinns kosten.Die Vorteile einer Holding-Struktur machen sich mittlerweile zahlreicheUnternehmer zunutze. Schließlich lassen sich mit ihr viele Steuern und Abgabenvermeiden. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein Holdingunternehmen zubetreiben. Entweder dient die Holding nur dazu, Beteiligungen zu halten oder eswird dort zusätzlich Vermögen angelegt. Ein sinnvoller Zweck ist es auch,mehrere Geschäftsbereiche zu organisieren, sodass diese als eigenständigejuristische Person handeln können, aber von zentraler Stelle geführt werden.Dabei fungiert eine Holding-Gesellschaft als Halter der eigentlichen operativenGesellschaft, deren Anteile sie bis zu 100 Prozent hält. Ein großer Vorteilzeigt sich, wenn die operative Gesellschaft nun ihre Gewinne an ihreGesellschafter-Holding ausschüttet, sofern verschiedene Mindest-Anteilsgrößenübertroffen werden: Bei Kapitalgesellschaften werden etwa 95 Prozent derAusschüttung nicht besteuert, sondern nur auf 5 Prozent der Gewinnausschüttungfallen effektiv die Unternehmens-Steuersätze in Höhe von etwa 30 Prozent an.Somit müssen in diesem Fall nur 1,5 Prozent Steuern auf die Gewinnausschüttungentrichtet werden. "Allerdings werden bei der Führung der Holding häufig Fehlerbegangen, welche die Unternehmer einen großen Teil ihrer Gewinne kosten können",sagt auch Miriam Pioch. Die Gründerin und Geschäftsführerin der SteuerpreneureDeutschland Steuerberatungsgesellschaft mbH ist Expertin für Steueroptimierungund weiß genau, wie Unternehmer das Beste aus ihrer Holding-Strategieherausholen. Welche drei Holding-Fehler den Unternehmensgewinn nachhaltigschmälern können, hat sie im Folgenden verraten.Fehler Nr. 1: Verzicht auf aktive Einkünfte und Management-UmlagenRichtig eingesetzt, hat die Gründung einer Holding-Gesellschaft über deroperativen Firma viele steuerliche Vorteile. Allerdings werden hier auch vonBeratern und Experten immer wieder Fehler begangen, durch die viel Geld einfachliegen gelassen wird. So wird meist nicht dafür gesorgt, dass die Holding auchselbst aktive umsatzsteuerpflichtige Einkünfte hat. Wenn die Holding jedochlediglich Beteiligungen hält, kann sie keinerlei Vorsteuerabzug geltend machen -