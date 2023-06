Carbon-Free Europe veröffentlicht neue Energiesystemmodellierung

Brüssel (ots/PRNewswire) - Eine neue Studie analysiert Europas Fortschritte auf

dem Weg zur Klimaneutralität mithilfe modernster Energiesystemmodelle, um eine

Bewertung der neuesten Entwicklungen in der Energiepolitik und den

Technologiekosten vorzunehmen



Carbon-Free Europe (CFE) hat heute in Zusammenarbeit mit Evolved Energy Research

seine neueste jährliche Dekarbonisierungsperspektive veröffentlicht. Sie liefert

jedes Jahr Einblicke in Europas Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität

durch den Einsatz modernster Energiesystemmodelle zur Bewertung aktueller

Entwicklungen in der Energiepolitik und den Technologiekosten.