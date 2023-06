CREDIT SUISSE stuft Inditex auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Inditex von 26,00 auf 28,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Von dem Modekonzern sei ein starkes erstes Geschäftsquartal am Markt erwartet worden und so sei es auch ausgefallen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe aber skeptisch, etwa falls die Inflation nachlasse und der Bekleidungsmarkt mittelfristig erneut - und womöglich bei inflationären Betriebskosten - in eine Deflation abrutscht./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / 04:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 33,77EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Simon Irwin

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 26,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m