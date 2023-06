Translumina stärkt seine deutsche Präsenz durch die Übernahme der Lamed GmbH

NEU DELHI und MÜNCHEN, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Translumina, ein weltweit führendes Unternehmen für interventionelle kardiovaskuläre medizinische Geräte mit Produktionsstandorten in Deutschland und Indien, gab heute die Übernahme der inMünchen ansässigen Lamed GmbH bekannt. Mit dieser Übernahme ist Translumina seinem erklärten Ziel, ein umfassendes kardiovaskuläres Portfolio in großem Umfang auf den wichtigsten Märkten weltweit anzubieten, einen Schritt näher gekommen.

Lamed wurde 1989 gegründet und ist eine führende Marktzugangsplattform für vaskuläre und kardiovaskuläre Produkte. Das Unternehmen deckt mehr als 1.000 Krankenhäuser über sein GPO-Netzwerk in Deutschland ab, dem größten Markt für interventionelle Kardiologie in Europa. Das Unternehmen vertreibt exklusiv ein Portfolio differenzierter Produkte für einen internationalen Lieferantenstamm. Das erfahrene Führungsteam von Lamed verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und tief verwurzelte Beziehungen in diesem Markt. Translumina beabsichtigt, die Plattform zu nutzen, um einen Katalog von eigenen und partnerschaftlichen Produkten auf dem deutschen Markt einzuführen.