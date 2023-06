Eine Auflösung des aktuellen Niveaus um 1,60 AUD zur Unterseite würde eine weitere Verkaufswelle nach sich ziehen, das große Ziel gelegen um den 200-Tage-Durchschnitt bei 1,5827 AUD ist dabei vorzumerken. Bereits investierte Anleger können dagegen ihre Stopps nun auf ein Niveau von 1,6125 AUD nachziehen. Ein größerer Pullback kann zur Oberseite zwar nicht ausgeschlossen werden, an der Mehrfachhürde um 1,6225 AUD und den EMA 50 dürfte ein rasches Vorbeikommen allerdings sehr schwierig werden. Positive Impulse würde das Paar dagegen erst oberhalb von 1,6396 AUD aussenden, in diesem Fall mit potenziellem Aufwärtspotenzial zurück in die Jahreshochs bei 1,6787 AUD.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz: