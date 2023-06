BARCLAYS stuft Prosus auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Prosus vor den am 27. Juni erwarteten Geschäftsjahreszahlen der Beteiligungsgesellschaft an Internet-Unternehmen von 84,90 auf 86,80 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Equal Weight" belassen. Seit während des Kapitalmarkttages im Dezember die Vereinfachung der Prosus/Naspers-Struktur Thema gewesen sei, warte er auf Nachrichten, ob und wie die Kreuzbeteiligung aufgelöst werden könne, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Kürze nun stünden die Geschäftsjahresergebnisse an, von denen er Aussagen zum aktuellen Stand erhofft./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 18:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 65,53EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 86,80

Kursziel alt: 84,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m