Der weltweit erste Frauen-Polo-Club soll am Chongqing Fairy Mountain eröffnet werden

Während der Pressekonferenz sprach He Qing, der Sekretär des Bezirkskomitees der KPCh in Wulong, den aus verschiedenen Teilen des Landes angereisten Gästen seinen herzlichen Dank aus. Mehrere Regierungsbeamte aus Chongqing sagten, sie seien gespannt auf die erwartete Aufwertung Wulongs als weltweites Tourismusziel durch die Förderung des Polosports.

CHONGQING, China, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 5. Juni gaben die Regierung des Wulong-Distrikts in Chongqing und 1003 POLO, eine der bekanntesten Polomarken des Landes, auf einer globalen Pressekonferenz gemeinsam die Gründung des 1003 POLO CLUB bekannt, des ersten Damen-Polo-Clubs der Welt. Der Veranstaltungsort befindet sich im malerischen Wulong Fairy Mountain National Tourist Resort. Der Club soll im Jahr 2023 eröffnet werden und Gastgeber des mit Spannung erwarteten World Ladies' Polo Events, dem 1003 Rose Polo Cup, sein.

Polo, bekannt als das Spiel der Könige, hat in China einen hohen historischen und kulturellen Stellenwert. Im Jahr 2008 wurde die Sportart in die zweite Gruppe des nationalen immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Seit seiner Gründung hat 1003 POLO unter der Leitung des Gründers Paris Luo es sich zur Aufgabe gemacht, die chinesische Polokultur wiederzubeleben. Frau Luo, die erste weibliche Polospielerin Chinas, blickt optimistisch in die Zukunft des Clubs. Sie sieht den Veranstaltungsort als Plattform, um eine neue Perspektive der chinesischen Polokultur zu zeigen und die Interaktion innerhalb der internationalen Polocommunity zu fördern. Als Standort für den Club wurde der Fairy Mountain gewählt, ein unter einheimischen Reisenden bekanntes Ziel, das oft als „die schönste Weide Südchinas" und „die Schweiz des Orients" bezeichnet wird. Zum Start der Aktivitäten wird der Club mit 100 Polopferden ausgestattet. Die Pferde sind Teil der Initiative, Wulong und den benachbarten Fairy Mountain mit seinen einzigartigen und exquisiten Landschaften als bevorzugtes Ziel für internationale Frauenpolo-Veranstaltungen zu bewerben. Es wird erwartet, dass der Austragungsort zu einem festen Bestandteil des internationalen Polosports wird. Frau Luo sagte: „Mit der Unterstützung der natürlichen Ressourcen der Region und in Verbindung mit der malerischen Umgebung gehen wir fest davon aus, dass wir den Club erfolgreich zu einem international anerkannten Austragungsort für Frauenpolo entwickeln und Wulong zu einem Synonym für den Weltklassesport machen werden."

Liu Bo, General Manager derChongqing Wulong Tourism Industry Group und Vertreter von POLO 1003 unterzeichneten die Vereinbarung im Namen ihrer jeweiligen Organisationen. Dieser bedeutende Moment wurde von den Vertretern der lokalen Behörden und den zahlreichen Gästen gefeiert und markiert die offizielle Verkündung der Gründung des Fairy Mountain 1003 POLO CLUB. Derzeit befindet sich der Bau des Clubs in der Endphase. Der Club gab außerdem bekannt, dass der 1003 Rose Polo Cup offiziell beginnen wird, sobald der Club fertig ist. Mit dieser Veranstaltung wird Fairy Mountain sich der Welt öffnen und das nationale Selbstbewusstsein Chinas und die internationale Essenz der chinesischen Polokultur präsentieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2095958/image_5028414_18756131.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2095959/image_5028414_18756209.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2095960/image_5028414_18756318.jpg

