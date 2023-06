Ölpreise legen etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag in einem ruhigen Handel etwas zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im August 77,46 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West zur Auslieferung im Juli Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 73,05 Dollar.

Dem Markt fehlte es an Impulsen. Etwas gestützt wurden die Ölpreise durch den schwächelnden Dollar. Das macht Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen tendenziell günstiger, da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird.